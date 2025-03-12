СвЖД увеличила перевозки контейнеров на 10,5% с начала года

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-феврале 2025 года отправила 80,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

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Больше всего было перевезено:

химикатов и соды — 21,2 тыс. ДФЭ (-7,4 % к январю – февралю 2024 года);

химических и минеральных удобрений — 7,4 тыс. ДФЭ (рост в 3,1 раза);

лесных грузов — 5,8 тыс. ДФЭ (+25,9%);

нефть и нефтепродукты — 5,4 тыс. (+5,1%).

Наибольший рост показали перевозки:

химических и минеральных удобрений (в 3,1 раза);

черных металлов (в 2 раза);

продуктов перемола (в 1,8 раза).

ДФЭ (TEU) – условная единица вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

За два месяца в контейнерах перевезено 1,1 млн т различных грузов (+17,4%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в январе-феврале 2025 года перевезено 1,288 млн контейнеров ДФЭ (+3,2%).

Напомним, за два месяца 2025 года грузооборот на СвЖД вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км. Погрузка в январе – феврале 2025 года на СвЖД составила 19,8 млн т, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая