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СвЖД увеличила перевозки контейнеров на 10,5% с начала года

Свердловская железная дорога (СвЖД) в январе-феврале 2025 года отправила 80,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего было перевезено:

  • химикатов и соды — 21,2 тыс. ДФЭ (-7,4 % к январю – февралю 2024 года);
  • химических и минеральных удобрений — 7,4 тыс. ДФЭ (рост в 3,1 раза);
  • лесных грузов — 5,8 тыс. ДФЭ (+25,9%);
  • нефть и нефтепродукты — 5,4 тыс. (+5,1%).

Наибольший рост показали перевозки:

  • химических и минеральных удобрений (в 3,1 раза);
  • черных металлов (в 2 раза);
  • продуктов перемола (в 1,8 раза).

ДФЭ (TEU) – условная единица вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

За два месяца в контейнерах перевезено 1,1 млн т различных грузов (+17,4%).

В целом по сети ОАО «РЖД» в январе-феврале 2025 года перевезено 1,288 млн контейнеров ДФЭ (+3,2%).

Напомним, за два месяца 2025 года грузооборот на СвЖД вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км. Погрузка в январе – феврале 2025 года на СвЖД составила 19,8 млн т, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая

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