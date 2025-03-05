На СвЖД с начала года снизилась погрузка строительных грузов и промсырья

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в январе – феврале 2025 года составила 19,8 млн т, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе РЖД.

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В частности, больше всего снизилась погрузка:

нефти и нефтепродуктов — 5,8 млн тонн (-2%)

строительных грузов — 2,9 млн тонн (-31,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов — 903,2 тыс. тонн (-42,9%);

черных металлов — 1,3 млн тонн (-9,7%).

Наибольший прирост погрузки за два месяца показали:

химические и минеральные удобрения — 3,2 млн тонн (+7,9%);

железная и марганцевая руда — 1,7 млн тонн (+5,7%).

Грузооборот на СвЖД за два месяца 2025 года вырос на 3,2% и составил 33,4 млрд тарифных тонно-км.

В целом на сети ОАО «РЖД» за январь – февраль 2025 года погрузка составила 180 млн т, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Полина Щуцкая