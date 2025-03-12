Автобус и троллейбус столкнулись на улице Типанова, пострадавших нет

Около восьми часов утра 12 марта на пересечении улиц Типанова и Ленсовета столкнулись автобус и троллейбус № 45, сообщает пресс-служба «Горэлектротранса». Авария случилась, когда транспортные средства совершали поворот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия столкновения автобуса и троллейбуса на улице Типанова

Фото: vk.com / spb_today Последствия столкновения автобуса и троллейбуса на улице Типанова

Фото: vk.com / spb_today

В результате ДТП никто не пострадал. Тем не менее, на участке образовался серьезный затор. По состоянию на 10:30 пробки нет, движение осуществляется в штатном режиме.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Митрофаньевском шоссе мусоровоз протаранил шесть автомобилей. По словам очевидцев, виновник аварии ехал на высокой скорости.

Андрей Маркелов