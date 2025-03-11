На Митрофаньевском шоссе мусоровоз протаранил шесть автомобилей

Авария с участием мусоровоза и шести машин произошла утром 11 марта на Митрофаньевском шоссе. Об этом сообщает 78.ru.

Как рассказал изданию очевидец случившегося, мусоровоз ехал на большой скорости и въехал в стоящие перед светофором машины. Шесть автомобилей были повреждены. Как сообщили порталу в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в результате ДТП нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный водитель Infiniti протаранил семь машин в поселке имени Свердлова.

Дарья Астанина