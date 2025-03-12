Хозяевам пострадавших от пожара в Кисловодске квартир выплатят компенсации

Жильцы, чьи квартиры пострадали от пожара в Кисловодске, получат компенсации. Специалисты оценивают ущерб, и по результатам будет введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Власти также обещали помочь с ремонтом квартир и ускорить капитальный ремонт всего дома за счет резервного фонда.

«Причины и виновников пожара устанавливает следствие. Наша задача – помочь людям, которых коснулась беда. Двум семьям предоставлено временное жилье. Остальные пока остановились у родственников»- сообщил губернатор.

Троим пострадавшим при пожаре оказывают медицинскую помощь.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», возникший в многоквартирном доме в Кисловодске пожар охватил 70 кв. м. Огонь распространился до третьего этажа пятиэтажного здания. 25 человек спасателям удалось эвакуировать. Четверо жителей пострадали.

Николай Аксенов