Нижегородская область и Красноярский край стали «Столицами финансовой культуры»
В первом конкурсе «Столица финансовой культуры» победили Нижегородская область и Красноярский край. Об этом сообщает правительство РФ 12 марта.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков
Фото: Правительство РФ
Конкурс проводят Минфин и Центральный банк России для поддержки лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан. Церемония награждения прошла в национальном центре «Россия». От Нижегородской области на ней присутствовал губернатор Глеб Никитин.
Регионы-победители получат информационную, экспертную и методическую поддержку для своих проектов, а также станут площадками для форумов и конференций по финансовой грамотности.
Конкурс проходил в два этапа. На первом жюри рассмотрело заявки от 21 субъекта, в финал вышли 12 регионов.