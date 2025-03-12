Нижегородская область и Красноярский край стали «Столицами финансовой культуры»

В первом конкурсе «Столица финансовой культуры» победили Нижегородская область и Красноярский край. Об этом сообщает правительство РФ 12 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Правительство РФ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков

Фото: Правительство РФ

Конкурс проводят Минфин и Центральный банк России для поддержки лучших региональных инициатив по финансовому просвещению граждан. Церемония награждения прошла в национальном центре «Россия». От Нижегородской области на ней присутствовал губернатор Глеб Никитин.

Регионы-победители получат информационную, экспертную и методическую поддержку для своих проектов, а также станут площадками для форумов и конференций по финансовой грамотности.

Конкурс проходил в два этапа. На первом жюри рассмотрело заявки от 21 субъекта, в финал вышли 12 регионов.

Галина Шамберина