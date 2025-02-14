Нижегородская область претендует на статус «Столица финансовой культуры»
В финал всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры» вышли 12 регионов, одним из которых стала Нижегородская область. По данным ЦБ РФ, также до финала дошли Брянская, Калининградская, Ульяновская и Кемеровская области, Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Башкирия, Якутия и Чувашия.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В финале участники должны представить свои проекты по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые они готовы реализовать на своих территориях.
Итоги конкурса подведут в марте 2025 года.