Нижегородская область претендует на статус «Столица финансовой культуры»

В финал всероссийского конкурса «Столица финансовой культуры» вышли 12 регионов, одним из которых стала Нижегородская область. По данным ЦБ РФ, также до финала дошли Брянская, Калининградская, Ульяновская и Кемеровская области, Алтайский, Красноярский, Приморский и Ставропольский края, Башкирия, Якутия и Чувашия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В финале участники должны представить свои проекты по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые они готовы реализовать на своих территориях.

Итоги конкурса подведут в марте 2025 года.

Андрей Репин