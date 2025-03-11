Один человек арестован за столкновение судов в Северном море

Полиция региона Хамберсайд на северо-востоке Англии объявила об аресте 59-летнего мужчины в связи со вчерашним столкновением двух судов в Северном море. Ему предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по халатности. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителей полиции. Арест, как отметили в полиции, произошел после «окончания операции по поиску пропавшего члена экипажа» контейнеровоза Solong, ставшего одним из участников столкновения.

Контейнеровоз Solong протаранил танкер MC Stena Immaculate недалеко от города Кингстон-апон-Халл около 10:00 по местному времени. По данным The Mirror, танкер шел под флагом США, контейнеровоз — под флагом Португалии. Также сообщалось о 32 пострадавших и как минимум 1 погибшем. На борту танкера находится авиационное топливо Jet-A1. Оба судна загорелись после столкновения. Американская логистическая компания Crowley, груз которой перевозил танкер, сообщила, что при столкновении произошла утечка некоторого количества авиационного топлива.

Ранее британские СМИ со ссылкой на информационный сервис Lloyd`s List Intelligence сообщали, что на борту Solong находится 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием. Однако сегодня, 11 марта, владельцы опровергли эту информацию. Также сегодня заместитель министра транспорта Великобритании Майк Кейн сообщил, что Solong «вряд ли останется на плаву».

Андрей Келекеев