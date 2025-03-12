Звериный расчет

В Краснодаре растет стоимость услуг в ветеринарных клиниках на 10–20% из-за подорожания препаратов для животных и обслуживания необходимого для лечения животных оборудования. Средний чек в ветлечебницах краевой столицы составляет 3,5 тыс. руб. Самые востребованные ветеринарные процедуры — хирургические вмешательства, узи, рентген, а также услуги стоматологов и ортопедов для животных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Расходы жителей Краснодара на ветеринарные услуги увеличилась за год на 10–20%, сообщили «Ъ-Кубань» участники рынка. Увеличение трат на лечение домашних животных вызвано стабильным ростом стоимости ветпрепаратов. По предварительным данным Российской ветеринарной ассоциации, предоставленным «Ъ-Кубань», отечественный рынок ветеринарных препаратов в 2024 году вырос на 15%, до 110 млрд руб. с НДС, при этом сегмент отечественного производства рос с опережением на 24% и составил по итогу 56 млрд руб. с НДС, что составляет более 50% рынка.

По данным 2ГИС, в январе 2025 года в Краснодаре работает 131 ветеринарная клиника. За год, с января 2024 года, их количество практически не изменилось (+1%). Больше всего ветеринарных клиник в краевой столице расположено на территории Прикубанского района (78), меньше всего — в Центральном районе (девять).

Как рассказал «Ъ-Кубань» собственник хирургического ветеринарного центра ZooLand Максим Немилостив, средний чек на стандартное оказание услуг в клинике составил 3,5 тыс. руб. По словам врача, на некоторые сложные услуги, к примеру на удаление катаракты, сильно подняли цены, чтобы сохранить качество операции.

«Если несколько лет назад это действительно была отрасль с высоким доходом, то для многих клиник сейчас это становится больше похоже на хобби. Дорожают препараты, логистика и коммунальные услуги»,— рассказывает главный врач сети ветклиник и аптек «Друг» Наталья Облачкова.

По словам госпожи Облачковой, самые востребованны услуги в ветеринарных клиниках — УЗИ, в том числе сердца, рентген грудной клетки и брюшной полости. Большой популярностью пользуются узкие специалисты, которых мало в городе: экзотолог (он же оказывает услуги герпетолога), ратолог и орнитолог (ветврачи, которые специализируются на лечении рептилий, грызунов и птиц соответственно).

Растет востребованность ортопедов. Стоматологи пользуются большим спросом, т. к. 90% домашних животных имеют проблемы с ротовой полостью. В связи с климатом Краснодарского края и обилием аллергенов часто обращаются к дерматологам.

В периоды с октября по ноябрь и с апреля по май в Краснодарском крае, по словам Натальи Облачковой, растет спрос на услуги инфекционного стационара. Что касается вакцинации животных, эксперт отмечает, что некоторые владельцы животных отказались от прививок из-за прекращения поставок иностранных препаратов.

Наиболее популярны у владельцев животных клиники, где оказываются ветуслуги «под ключ». Однако не все клиники могут предложить услуги узких специалистов, которые могут понадобиться животным. Кроме того, как отмечают представители отрасли, чувствуется кадровый голод из-за низких зарплат.

По словам ветеринарного врача-дерматолога и терапевта Марины Филипповой, ощущается недостаток квалифицированных кадров.

«Специалисты ежегодно стараются повышать квалификацию, но цены на обучение стремительно растут»,— подчеркнула Марина Филиппова.

Наталья Облачкова говорит, что многие выпускники ветеринарных факультетов не подготовлены для практической ветеринарии. Из-за этого многим молодым специалистам приходится учиться заново на предприятии.

Что касается заболеваемости домашних животных, по словам госпожи Филипповой, она не увеличилась за последние годы. Но хозяева питомцев стали более ответственно и трепетно относиться к здоровью животных.

Алина Зорина