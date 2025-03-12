Капремонт спорткомплекса «Звездный» в Воронеже выполнит местная компания

Министерство строительства Воронежской области подвело итоги аукциона по выбору подрядчика для капремонта спорткомплекса «Звездный» на улице Южно-Моравская, 3 в облцентре. Победителем стало местное ООО «Тандем-Сервис» Михаила Олейника, предложившее выполнить работы по начальной цене в 88,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

25 февраля на электронный аукцион была подана жалоба дагестанского ООО «СМК "Жилье"» Али Алиева. По его мнению, заказчиком в состав лота включены «не связанные с товаром работы» и товары, подпадающие под национальный режим при осуществлении закупок (иностранные товары закупаются на равных условиях с российскими товарами за исключением случаев п. 1 ч. 2 ст. 3.1–4 Закона № 223-ФЗ). 7 марта по решению комиссии УФАС ее признали необоснованной.

Подрядчику предстоит обновить системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также — заменить напольное покрытие из паркетных досок. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 22 декабря 2025 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Источник финансирования — областной бюджет. Согласно закупочной документации, здание было построено в 2007 году. В нем один этаж, общая площадь объекта — 4 тыс. кв. м.

На прошлой неделе в Воронеже стартовал поиск подрядчика для продолжения капремонта дворца спорта «Юбилейный» за 34,5 млн руб.

Анна Швечикова