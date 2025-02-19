На капремонт спорткомплекса «Звездный» в Воронеже выделяют 88 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта спорткомплекса «Звездный» на улице Южно-Моравская, 3 в облцентре. Начальная цена контракта составляет 88,5 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Источник финансирования — областной бюджет.

Подрядчику предстоит обновить системы электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, а также — заменить напольное покрытие из паркетных досок. Работы требуется выполнить с даты заключения контракта до 22 декабря 2025 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 26 февраля, итоги планируется подвести 28 февраля.

Согласно закупочной документации, здание было построено в 2007 году. В нем один этаж, общая площадь объекта — 4 тыс. кв. м.

Спорткомплекс расположен в парке «Танаис». Летом прошлого года мэрия Воронежа и ООО «Парк Танаис», которое контролируют концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и дорожник Дмитрий Хвастунов, подписали соглашение о благоустройстве парка в рамках концессии. Бизнесмены намерены вложить в его благоустройство 415 млн руб. в 2024–2028 годах. Срок действия соглашения — 35 лет.

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова