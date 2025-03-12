Для трамвайной линии от Новокольцовского до Ботаники построят 22 остановки

В Екатеринбурге планируется строительство новой трамвайной линии, которая соединит микрорайоны Новокольцовский и Ботанику, в рамках проекта по маршруту построят 22 остановки, сообщили в городской администрации. Проект поддержали на общественных обсуждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Трамвайное депо площадью 9,12 га расположится в районе Птицефабрики, также будут построены два разворотных кольца. Предполагается, что линия соединит новый район с логистическим узлом «Золотой», который объединит станцию метро, Южный автовокзал и большое число маршрутов наземного общественного транспорта. В рамках строительства трамвайной линии будут реконструироваться участки улиц Щербакова, Лыжников, Рощинской, Варшавской, Крестинского, Алтайской, бульвара Новосинарского и других.

Кроме того, в районе улиц Самолетная и Щербакова планируется расширение дороги с выделением отдельной полосы для выезда на объездную дорогу. На последующих стадиях проектирования предусмотрено переустройство опор освещения на дороге Екатеринбург — аэропорт Кольцово.

Напомним, проектом предлагается строительство двухпутной трамвайной линии общей протяженностью 14,2 км. 1,16 км будет в эстакадном исполнении, от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. Строительство линии планируют разбить на три этапа.

Ирина Пичурина