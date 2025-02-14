Между Ботаникой и Новокольцовским районом планируют построить трамвайную линию

В Екатеринбурге вынесли на общественные обсуждения проект строительства трамвайной линии в юго-восточной части города от Ботаники до Новокольцовского. Как указано на сайте городской администрации, проектом предлагается строительство двухпутной трамвайной линии общей протяженностью 14,2 км. 1,16 км будет в эстакадном исполнении, от трамвайного кольца на ул. Юлиуса Фучика до района Новокольцовского. Трамвайное депо хотят разместить в районе Птицефабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Строительство линии планируют разбить на три этапа. Как написал у себя в Telegram-канале начальник департамента архитектуры Екатеринбурга Руслан Габдрахманов, трамвайная ветка будет проложена через следующие районы: Юг Центра, Ботанический, Уктус Правобережный, Уктус Левобережный, Чапаевский, Птицефабрику и Новокольцовский.

«Новая трамвайная линия станет важным звеном в транспортной системе города. Этот проект направлен на повышение качества жизни горожан и на улучшение транспортной доступности – сократится время передвижений»,– прокомментировал господин Габдрахманов.

Оставить свои замечания и предложения по проекту можно на сайте городской администрации с 14 по 26 февраля.