Fashion Rebels показали новинки линии Evening

Российская марка одежды Fashion Rebels открыла весенний сезон в духе Dolled Up. В новой фотоистории модель и художница Женя Макарова, известная по псевдониму Jolie Alien, выступает в роли куклы, которая стремится выйти из своей коробки, прихватив с собой вечерние платья. В линию Evening вошли бестселлеры и остромодные вещи, такие, как платье-баллон О-силуэта из итальянской тафты небесно-голубого оттенка, или молочное платье со съемным шлейфом, на который ушло три метра ткани. За ассоциации с классической Марией-Антуанеттой режиссера Софии Копполы отвечает платье с облегченным корсетом из сатина с авторским принтом с пионовидными розами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Следующая фотография 1 / 13 Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels Фото: Fashion Rebels