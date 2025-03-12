Суд в Ноябрьске назначил условные сроки и штрафы организаторам азартных игр

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) вынесен приговор трем жителям, которых судили за организацию и проведении незаконных азартных игр по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщили в региональном СКР.

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Суд установил, что в мае 2024 года мужчины арендовали помещение для установки игровых автоматов с доступом к интернету, в результате прибыли от незаконной деятельности игорного заведения они заработали около 1 млн руб.

Одному из организаторов назначен год лишения свободы условно с испытательным сроком в два года со штрафом 50 тыс. руб. Двое других получили условное лишение свободы на год и два месяца с тем же испытательным сроком и штрафами по 100 тыс. руб. Полученные незаконно деньги в размере свыше 1 млн руб. конфискованы в доход государства.

Напомним, в прошлом году житель Пензы арендовал помещение в Ноябрьске для проведения незаконных азартных игр, в качестве администраторов игорного зала он привлек жительницу Тобольска (Тюменская область) и местную жительницу.

Ирина Пичурина