Пензенца и двух жительниц Урала обвинили в организации азартных игр в Ноябрьске
В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) жителей Пензы и городов Урала обвинили в незаконной организации азартных игр группой лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщили в региональном СКР.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что весной 2024 года житель Пензы арендовал помещение в Ноябрьске для проведения незаконных азартных игр, где установил компьютеры с доступом к интернету. В качестве администраторов игорного зала он привлек жительницу Тобольска (Тюменская область) и местную жительницу, которые поочередно проводили игры в течение 12 часов каждый день.
Расследование уголовного дела продолжается.
В прошлом году сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая проводила нелегальные азартные игры и действовала под управлением букмекерской компании.