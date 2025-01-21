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Пензенца и двух жительниц Урала обвинили в организации азартных игр в Ноябрьске

В Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) жителей Пензы и городов Урала обвинили в незаконной организации азартных игр группой лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ, сообщили в региональном СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что весной 2024 года житель Пензы арендовал помещение в Ноябрьске для проведения незаконных азартных игр, где установил компьютеры с доступом к интернету. В качестве администраторов игорного зала он привлек жительницу Тобольска (Тюменская область) и местную жительницу, которые поочередно проводили игры в течение 12 часов каждый день.

Расследование уголовного дела продолжается.

В прошлом году сотрудники РУФСБ России по Тюменской области пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая проводила нелегальные азартные игры и действовала под управлением букмекерской компании.

Ирина Пичурина

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