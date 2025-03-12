В горах Сочи на три дня объявили лавиноопасность

В горах Сочи на высоте свыше 1 тыс. м над уровнем моря с 18:00 12 марта до 18:00 15 марта сохраняется опасность схода лавин. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает соблюдать меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в горы в снегопад и непогоду, внимательно следить за изменениями погоды и избегать склонов с крутизной более 30 градусов, особенно если они лишены растительности. Переход лощин после снегопадов возможен только через два-три дня.

В случае схода лавины необходимо попытаться уйти в сторону, укрыться за скалами или деревьями. Если лавина захватила человека, следует делать плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности, а после остановки расчистить пространство для дыхания и экономить силы.

«Ъ-Сочи» писал, что утром в среду, 12 марта, горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи возобновил доступ к трассам, временно закрытым из-за опасности схода лавин. К возобновлению работы трасс также готовятся курорты «Роза Хутор» и «Газпром Поляна».

Вячеслав Рыжков