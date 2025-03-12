Горнолыжные трассы Сочи вновь открыты после угрозы схода лавин

Горнолыжный курорт «Красная Поляна» в Сочи возобновил доступ к трассам, временно закрытым из-за опасности схода лавин. Об этом сказано в официальном Telegram-канале курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

Ранее администрация сообщала о приостановке эксплуатации 10 горнолыжных трасс в связи с лавинной угрозой.

«Сегодня на курорте открыты горнолыжные трассы "Озерная", "Красная Поляна", "Крутая", "Транзит", "Могул", "Учебная", "Звездная", "Старт чемпиона" (с 08:30 мск), "Серпантин", "Медовей", "Пихтовая", "Первый шаг" (траволатор), "Дежавю", "Панорама", "Западная", "Струна", "Снежная, "Первый снег", "Цирк-2", "Аибга", "Восточная" (от 2,3 тыс. до 2 тыс. м), "Восточная" (от 1,4 тыс. до 900 м) (с 09:30 мск)»,— говорится в публикации.

К возобновлению работы также готовятся курорты «Роза Хутор», где несколько спусков были закрыты из-за состояния полотна, и «Газпром Поляна».

По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в горах региона на высотах от 1,5 тыс. м над уровнем моря до 14 марта сохраняется опасность схода лавин.

Мария Удовик