Лавров: Россия не пойдет на компромисс по Украине в ущерб судьбам людей

Россия не согласится на компромисс по Украине, который поставит под угрозу судьбы людей. Москва знает, как этого избежать, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

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«В контексте этого конкретного кризиса мы знаем, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Речь идет не о территориях, а о людях, которых при помощи законов лишили своей истории»,— приводит пресс-служба МИДа слова господина Лаврова.

Министр подчеркнул, что представители стран Запада, которые сомневаются в позиции Москвы, могут заблуждаться дальше.

6 марта президент России Владимир Путин исключил любые уступки российской стороны по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Ранее Владимир Путин называл условиями прекращения боевых действий вывод ВСУ с территорий ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Вместе с тем Украина требует гарантий безопасности, в качестве которых Европа предлагает разместить на территории страны миротворцев. Москва эту идею отвергла.

Вчера, 11 марта, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла встреча американской и украинской делегаций, она продлилась девять часов. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».