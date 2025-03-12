Бронежилет погибшего командира обороны Малой Локни передадут в Музей Победы

Командира Сергея Чебнева, погибшего в боевых действиях в Курской области, похоронят в военном мемориале в поселке Медведевка в районе Калининграда 16 марта, сообщила ТАСС вдова военнослужащего Ольга Чебнева. Бронежилет Сергея Чебнева с позывным Отмель передадут в Музей Победы в Москве.

«Ожидаем, что тело привезут в Калининград 14 марта»,— сказала госпожа Чебнева агентству.

Сергей Чебнев командовал батальоном 9-го полка. Он погиб в контратаке штурмовой группы под ударами минометов в боях за поселок Малая Локня, расположенный к северу от города Суджа. 6 марта президент Владимир Путин вручил звезду Героя России вдове подполковника Ольге. В наградном листе сказано, что отвага военнослужащих и действия их командира остановили движение украинской армии к Курской АЭС.

Тело военнослужащего обнаружили 10 марта под завалами у здания женской колонии в Малой Локне.

О награждении командира — в материале «Ъ» «Есть женщины в русских окопах».

Полина Мотызлевская