ФК «Ростов» сыграет против чемпиона России «Зенита» 12 марта

Кубковая встреча между командами «Ростов» и «Зенит» состоится 12 марта в Ростове-на-Дону. Матч начнется в 18:15 по московскому времени, это будет один из полуфиналов Кубка России, сообщает пресс-служба ФК «Ростов».

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Букмекеры считают петербургский «Зенит» фаворитом встречи, но также принимаются ставки на ничью. Напомним, что «Ростов» вышел в полуфинал после победы над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в ноябре прошлого года.

Болельщиков просят прибыть заранее. Вход на стадион «Ростов Арена» откроется с 16:15, доступ возможен только по билетам или абонементам через КПП G1, G4, G5, G7, G8, GVIP и парковка P15. Гостевые болельщики смогут войти через КПП G11.

Петербургский «Зенит» выиграл Российскую премьер-лигу (РПЛ) в сезоне-2023/2024.

Из-за матча ФК «Ростов» — ФК «Зенит» временно изменят семь городских маршрутов.

Тат Гаспарян