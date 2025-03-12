Из-за матча ФК «Ростов» — ФК «Зенит» временно изменят семь городских маршрутов

В Ростове-на-Дону в связи с матчем между ФК «Ростов» и ФК «Зенит», который пройдет в рамках полуфинала Кубка России, будут изменены схемы движения семи автобусных маршрутов. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изменения начнут действовать с 16:30 до 21:30 (если автобусы не успеют добраться до конечной остановки). В это время автобусы маршрутов №1, 1а, 35, 42, 58, 78 и 83 будут заезжать в торговый центр «Мегамаг», где пассажиры смогут садиться и выходить на остановке «Аллея «Ростов-Арена». Для удобства жителей будут организованы дополнительные дежурные автобусы.

Автобус маршрута №39 будет также заезжать к остановке «Аллея «Ростов-Арена», до которой можно добраться на автобусах маршрутов №8, 49, 65а и 75. Матч начнется в 18:15.

Николай Аксенов