Школу в липецком Добром построит ГК «Солидарность» за 297 млн рублей

Победителем аукциона на строительство начальной школы в райцентре Доброе Липецкой области стало местное ООО «ГК "Солидарность"» Альберта Геворкова и Игоря Скуратова. Компания снизила начальную цену подряда с 351,9 до 297,3 млн руб. По данным портала госзакупок, контракт уже заключен.

На участие в аукционе поступило семь заявок, но одну из них отозвали. Еще пять участников, имена которых не раскрываются, предлагали за работы от 299,1 до 351,9 млн руб.

ГК «Солидарность» предстоит построить одноэтажное здание на участке площадью 10,5 тыс. кв. м. Площадь школы не должна превышать 2,9 тыс. кв. м. Проектная мощность — 100 человек (четыре класса по 25 учеников).

Работы требуется выполнить до 31 октября 2026 года. Гарантия на них составит 60 месяцев.

В конце прошлого года в липецкой Лебедяни открыли школу на 1 224 ученика за 1,9 млрд руб. Ее построила ГК «Солидарность». Среди крупных господрядов компании также представлены строительство мусорного полигона в Калачеевском районе Воронежской области за 434 млн руб. и корпуса для Елецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов в Липецкой области за 446 млн руб.

В 2024 году «Солидарность» пыталось обанкротить липецкое ООО «Доминант», однако дело закрыли из-за того, что ответчик погасил задолженность.

Алина Морозова