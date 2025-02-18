Липецкие власти ищут подрядчика для строительства начальной школы за 352 млн

Администрация Добровского округа Липецкой области ищет подрядчика для строительства начальной школы в Молодежном микрорайоне села Доброе за 351,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — средства муниципального бюджета.

Контракт должен быть исполнен до конца 2026 года. Подрядчика выберут в ходе электронного аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 24 февраля. Итоги планируется подвести 26 февраля.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что были найдены подрядчики для ремонта трех школ в Курске за 430 млн руб. в сумме.

Юрий Голубь