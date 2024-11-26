В Лебедяни Липецкой области открыли школу за 1,9 млрд рублей

Школу на 1 224 ученика открыли в райцентре Лебедянь Липецкой области. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в правительстве региона, ее построила местная ГК «Солидарность» по нацпроекту «Образование» за 1,88 млрд руб.

Учреждение состоит из трех корпусов общей площадью 22 тыс. кв. м — учебного, общественного и спортивного.

Архитектура учебного корпуса позволила разделить помещения для начального и старшего звеньев. В учреждении будут работать профильные классы: медико-биологический, инженерно-технологический, педагогический, казачий, МЧС, «Малая полицейская академия». Всего в школе 52 кабинета, часть из которых отведена под мастерские столярного и слесарного дела, кройки и шитья, кулинарии, информатики и 3D-моделирования. Также предусмотрены дополнительные занятия для детей в телестудии, фотостудии, вокально-инструментальном ансамбле, шахматном клубе, 20 спортивных секциях.

Для занятий физкультурой оборудовали два спортивных зала и кабинет хореографии. На пришкольной территории расположены стадион и игровые площадки. Также в учреждении есть актовый зал на 495 мест, библиотека с читальным залом, школьным музеем и столовая на 420 мест с пищеблоком.

Учеников будут привозить на занятия 12 новых школьных автобусов по восьми маршрутам Лебедянского района.

«Новая школа в Лебедяни — одна из самых больших в Липецкой области. Такие объекты крайне важны для региона. Это новые условия для наших детей, новые рабочие места для педагогов»,— уверен губернатор Игорь Артамонов.

Алина Морозова