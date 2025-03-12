В сети «Светофор» нашли масло озерского производителя с растительными жирами

Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора проинформировало управление Роспотребнадзора по Челябинской области и правоохранительные органы о систематических нарушениях, выявленных в работе ООО «Ру.Милк» (Озерск). Ранее эту компанию лишили деклараций на производство сливочного масла и сметаны, так как в продукции нашли растительные масла и жиры, сообщает пресс-служба ведомства.

Пробы сливочного масла «Белорусское» и сметаны «Ру.Милк» отобрали в феврале в рамках проверок в магазинах сети «Светофор». Компании объявлены предостережения о недопустимости нарушения норм производства молочной продукции. Производитель обязан изъять товар из обращения и исправить нарушения на производстве.

Ранее пробы масла этой компании отобрали в Благовещенске, и исследования также показали наличие в продукте растительных жиров. Ведомство готовит материалы для проведения отдельной проверки озерской компании.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля 2025 года в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды. На Комсомольском проспекте точка закрыта на месяц, на улице Танкистов — на 20 суток. Также закрылся магазин «Светофор» в торговом комплексе «Зеленый».

В начале марта в торговых точках сети «Светофор» нашли сливочное масло двух производителей, которое не соответствует требованиям техрегламентов. Масштабные проверки в сети происходят по всей стране. Во многих регионах выявлены различные нарушения, в том числе фальсификация продукции и нарушения сроков годности.

Виталина Ярховска