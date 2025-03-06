В сети «Светофор» в Челябинской области выявили некачественное сливочное масло

В Челябинской области продолжаются проверки торговой сети «Светофор». В результате экспертизы было выявлено сливочное масло двух производителей, которое не соответствует требованиям техрегламентов, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

Найденное сливочное масло производят ООО «Ру.Милк» (Озерск) и свердловский индивидуальный предприниматель. Инспекторы установили, что в состав продукции входят растительные жиры и масла. Россельхознадзор аннулировал сертификаты на продукцию, а также уведомил производителей об остановке продажи товара.

Проверки 19 магазинов ООО «Торгсервис 74» (владеет торговой сетью «Светофор») запланированы на период с 26 февраля по 11 марта этого года. Они начаты уже в 11 торговых точках Челябинска, в шести магазинах в Магнитогорске, а также по одному — в Касли и Кыштыме. Инспекторы успели взять 15 проб сливочного масла, сыра, сметаны, меда, яиц, колбасы, свинины и мяса птицы.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале февраля 2025 года в Курчатовском и Тракторозаводском районах Челябинска приостановлена работа двух магазинов торговой сети «Светофор» из-за нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. Решения вынесли районные суды. На Комсомольском проспекте точка закрыта на месяц, на улице Танкистов — на 20 суток. Также закрылся магазин «Светофор» в торговом комплексе «Зеленый».