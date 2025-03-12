Палата представителей США приняла проект бюджета и избежала шатдауна

Палата представителей США на заседании 11 марта одобрила продление финансирования правительства до конца сентября. В случае поддержки в Сенате проект позволит избежать шатдауна — частичной остановки работы правительства и всех госслужб, вызванной противостоянием республиканцев и демократов, сообщает CNN.

За принятие проекта выступили 217 членов Палаты представителей. Против высказалось 213. Законопроект предполагает увеличение оборонных расходов на $6 млрд по сравнению с прошлым годом. Необоронные расходы будут сокращены на $13 млрд.

Законопроект вызвал критику демократов в Конгрессе. Они утверждают, что он предоставит больше свободы действий президенту США Дональду Трампу и главе Департамента эффективности правительства Илону Маску в распределении финансирования. Республиканцы отрицают эти заявления.

В январе глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону почти на $50 млрд в 2026 финансовом году.

Подробнее о шатдаунах в США — в материале «Ъ» «Работать не изволите».