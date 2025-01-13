Глава Пентагона рекомендовал увеличить расходы на оборону более чем на $50 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону почти на $50 млрд в 2026 финансовом году. В ближайшие годы бюджет военного ведомства может превысить $1 трлн, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters

Свою рекомендацию министр изложил в письме Административно-бюджетному управлению (OMB) США от 27 ноября. Господин Остин призвал выделить на оборонные расходы примерно 3% от ВВП США в 2027–2030 финансовых годах. Министр, как пишет Bloomberg, не привел четкого обоснования необходимости такого повышения, за исключением поддержки Стратегии национальной обороны «с акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов».

Ллойд Остин рекомендовал OMB оставить новой администрации США предложенный пятилетний план обороны, предполагающий $926,5 млрд расходов в 2026 финансовом году, $972,8 млрд — в 2027 году и более $1 трлн — в 2028 году. Предназначенное только для Пентагона финансирование не будет включать помощь Украине и Израилю, отметил министр.

Представитель Пентагона отказался комментировать информацию. Как отмечает Bloomberg, письмо министра обороны может обеспечить членам Конгресса «политическое прикрытие» для увеличения расходов на оборону после вступления в должность президента Дональда Трампа. Но пока неизвестно, поддержит ли этот план господин Трамп.

О том, кто может сменить Ллойда Остина, читайте в материале «Ъ» «Пентагону подыскивают безупречного руководителя».