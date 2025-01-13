Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава Пентагона рекомендовал увеличить расходы на оборону более чем на $50 млрд

Глава Пентагона Ллойд Остин рекомендовал правительству США увеличить расходы на оборону почти на $50 млрд в 2026 финансовом году. В ближайшие годы бюджет военного ведомства может превысить $1 трлн, сообщает Bloomberg.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters

Ллойд Остин

Фото: Heiko Becker / Reuters

Свою рекомендацию министр изложил в письме Административно-бюджетному управлению (OMB) США от 27 ноября. Господин Остин призвал выделить на оборонные расходы примерно 3% от ВВП США в 2027–2030 финансовых годах. Министр, как пишет Bloomberg, не привел четкого обоснования необходимости такого повышения, за исключением поддержки Стратегии национальной обороны «с акцентом на противодействие Китаю и укрепление альянсов».

Ллойд Остин рекомендовал OMB оставить новой администрации США предложенный пятилетний план обороны, предполагающий $926,5 млрд расходов в 2026 финансовом году, $972,8 млрд — в 2027 году и более $1 трлн — в 2028 году. Предназначенное только для Пентагона финансирование не будет включать помощь Украине и Израилю, отметил министр.

Представитель Пентагона отказался комментировать информацию. Как отмечает Bloomberg, письмо министра обороны может обеспечить членам Конгресса «политическое прикрытие» для увеличения расходов на оборону после вступления в должность президента Дональда Трампа. Но пока неизвестно, поддержит ли этот план господин Трамп.

О том, кто может сменить Ллойда Остина, читайте в материале «Ъ» «Пентагону подыскивают безупречного руководителя».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...