За ночь над Россией сбили 21 беспилотник ВСУ

Этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

12 беспилотников были сбиты над Брянской областью,

пять — над Черным морем,

два — над Курской областью,

один — над Калужской областью,

один — над Крымом.

Вчера Россия пережила самую крупную атаку беспилотников в своей истории. За ночь 11 марта были сбиты 343 беспилотника. В их числе 91 БПЛА над Москвой и Подмосковьем, еще 126 — над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали.

Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ» «"Всегда думала, что до нас не дойдет"».