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Коммерсантъ FM
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За ночь над Россией сбили 21 беспилотник ВСУ

Этой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

  • 12 беспилотников были сбиты над Брянской областью,
  • пять — над Черным морем,
  • два — над Курской областью,
  • один — над Калужской областью,
  • один — над Крымом.

Вчера Россия пережила самую крупную атаку беспилотников в своей истории. За ночь 11 марта были сбиты 343 беспилотника. В их числе 91 БПЛА над Москвой и Подмосковьем, еще 126 — над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали.

Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ» «"Всегда думала, что до нас не дойдет"».

Фотогалерея

Последствия массированной атаки БПЛА на Подмосковье

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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