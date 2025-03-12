Житель Таганрога погиб из-за халатности соседей, готовивших шашлык
В Ростовская область житель Таганрога погиб из-за шашлыка, который приготовили соседи на общедомовом балконе, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Фото: Пресс-служба МЧС России по Ростовской области
По данным ведомства, жители многоэтажного дома решили пожарить мясо на балконе, что привело к пожару. В результате вспыхнувшего огня весь этаж заволокло дымом.
Уточняется, что сотрудники МЧС России оперативно прибыли на место и спасли женщину и двоих детей. Однако 49-летнего мужчину спасти не удалось, он погиб в огне.
Кроме того, пожар повредил входные двери и лестничную клетку на площади 9 кв. м.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону в частном доме на ул. Подгорной в результате ночного пожара погибли два человека.