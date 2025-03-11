Ночью при пожаре в Ростове погибли два человека

В Ростове-на-Дону в частном доме на ул. Подгорной в результате ночного пожара погибли два человека, сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ростовской области Фото: МЧС Ростовской области

Для тушения привлекались 20 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 25 кв. м.

Сотрудниками МЧС были найдены тела мужчины и женщины.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что 22-летняя ростовчанка пострадала при пожаре в микрорайоне Платовский на ул. Художественной.

Снежана Стодольская