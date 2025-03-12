В Сибири спрос на займы для отпуска достиг минимальных за четыре года значений

По итогам 2024 года в общей структуре запросов на долю заявок на займы с целью покрытия трат на отпуск в Сибири пришлось 3,1%. Это в 1,8 раза меньше, чем в 2022 году (5,6%) и в три раза меньше, чем в 2021 году (9,5%). Относительно 2023 года показатель снизился на 0,9 п.п., тогда он составлял 4,2%, проанализировали эксперты онлайн сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Средняя запрашиваемая сумма, которая требовалась сибирским заемщикам на отпуск, в 2024 году составила 14,07 тыс. руб., что на 24,5% больше, чем в 2023 году (11,3 тыс. руб.). В 2022 году показатель находился на отметке 14,22 тыс. руб., а в 2021 достигал пиковых значений — 14,5 тыс. руб.

«В течение последних двух лет получить одобрение на заемные средства становилось все сложнее на фоне усиления регулирования, направленного на сдерживание темпов роста закредитованности граждан. В связи с этим заемщики снижали спрос на их получение. Те, кто все же делал это, в основной массе имели приемлемый уровень долговой нагрузки и увеличили запросы с учетом общего роста цен и своих возможностей»,— считает генеральный директор Moneyman Артем Быков.

Как писал «Ъ-Сибирь» ранее, в январе 2025 года количество выданных микрозаймов до 30 тыс. руб. в регионах Сибири сократилось на 4% к декабрю 2024-го и составило 438,3 тыс. единиц. Это один из самых низких показателей выдачи микрозаймов за последний год. В годовом выражении число выданных займов «до зарплаты» снизилось на 2%.

Лолита Белова