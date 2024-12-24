Роспотребнадзор начал проверку после массового отравления детей в Екатеринбурге

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало расследование после того, как девять младенцев в возрасте 10-11 месяцев отравились во время проведения детского утренника в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе ведомства, впоследствии младенцы были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По данным ведомства, инцидент произошел 20 декабря. Сообщество родителей «Январяшки» организовало утренник для своих детей в возрасте 10-11 месяцев. Для младенцев заказали еду из службы доставки, в частности запеченный картофель, тарталетки с курицей, сэндвичи с индейкой и сыром. Праздник посетили 24 ребенка и 27 взрослых.

Спустя два дня после мероприятия девять младенцев были госпитализированы с рвотой, повышенной температурой тела и жидким стулом. «Лабораторно заболевшим установлен диагноз — норовирусная инфекция 2 типа», — рассказали в пресс-службе. Кроме того, по данным Роспотребнадзора, на мероприятии присутствовали мама с ребенком, которая за день до утренника обращалась за медицинской помощью из-за симптомов норовируса у младенца.

«Для установления всех обстоятельств инцидента сотрудники Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора продолжают эпидрасследование, в том числе в месте проведения мероприятия, на объекте службы кейтеринга. Ситуация находится на контроле», — резюмировали в пресс-службе.

Мария Шараева