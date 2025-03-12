На Неделе моды в Екатеринбурге покажут коллекции дизайнеров из Киргизии

В Екатеринбурге начался XXII сезон Недели моды (EKBFW), он пройдет с 11 по 16 марта в Уральском центре развития дизайна, сообщила на пресс-конференции руководитель оргкомитета Ирина Косарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран EkbFW ("Неделя моды в Екатеринбурге")

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ EkbFW ("Неделя моды в Екатеринбурге")

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, в рамках Недели моды более 1 тыс. моделей представят более 50 коллекций одежды для взрослых и детей. «Среди участников показов, что много уральских авторов, большинство из них участвуют в проекте не первый раз. К нам вновь едут дизайнеры из разных регионов Российский Федерации. В первый и последний день будут представлены коллекции гостей-дизайнеров из Киргизии»,— рассказала Ирина Косарева.

В заключительный день Недели моды в Екатеринбурге состоится эксклюзивный показ уральского бренда одежды Tony Clou, созданного дизайнером Антоном Ермаковым. В этот вечер будет представлена полная коллекция его бренда, фэшн-шоу и креативный перформанс от команды дизайнеров.

Неделя моды в Екатеринбурге (EKBFW) проводится дважды в год — весной и осенью. Программа включает модные показы коллекций уральских дизайнеров, гостей из разных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, большую деловую и образовательную программу. Первый сезон Недели моды состоялся весной 2014 года. Реализуется при поддержке администрации Екатеринбурга, Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) и Уральского центра развития дизайна.

В 2024 году по инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был запущен международный проект U’Fashion, направленный на поддержку и развитие уральских дизайнеров. В рамках него с 19 по 23 августа прошла Международная неделя моды UF LAB на площадках в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Событие планируют сделать ежегодным. Как сообщал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, в текущем году она пройдет с 5 по 9 сентября.

Алина Шульгина