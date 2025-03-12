Волейболисты красноярского «Енисея» вышли вперед в серии с «Кузбассом»

Два сибирских клуба встретились в первом матче квалификационного раунда российского мужского волейбольного чемпионата за право выхода в четвертьфинал. 11 марта «Кузбасс» в Кемерове принимал красноярский «Енисей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Хозяева проиграли первые два сета, но затем сравняли счет по партиям. На тай-брейке сильнее был «Енисей»: 2:3 (23:25, 19:25, 25:15, 26:24, 8:15). «У нас в конце пятой партии Семен (доигровщик Семен Дмитриев.— «Ъ») вышел на подачу, а подача — это индивидуальное мастерство. Вышел, подал пять подач и на этом все закончилось»,— сказал о концовке игры главный тренер «Енисея» Юрий Филиппов.

Самым результативным игроком в составе «Кузбасса» стал Роман Пакшин с 27 очками, у красноярцев 20 очков набрал Семен Дмитриев. 15 марта в Красноярске пройдет ответный матч этих команд. Напомним, новосибирский «Локомотив» попал в четвертьфинал напрямую, заняв четвертое место по итогам регулярного двухкругового первенства.

Валерий Лавский