Сибирские клубы продолжат борьбу за медали волейбольного чемпионата России

Завершился предварительный этап российской мужской волейбольной PARI Суперлиги. По его итогам все три сибирских клуба получили возможность продолжить борьбу за медали.

В последнем туре новосибирский «Локомотив» разгромил на своей площадке новокуйбышевскую «Нову» 3:0 (25:18, 25:15, 25:18). По 10 очков набрали диагональный Раджаб и блокирующий Дмитрий Лызик. Но, поскольку все основные конкуренты железнодорожников также одержали победы, новосибирцы остались на четвертом месте в турнирной таблице. Вместе с командами «Зенит-Казань», «Белогорье» (Белгород) и «Динамо» (Москва) «Локомотив» сразу прошел в четвертьфинальную стадию чемпионата.

Командам, занявшим места с пятого по 12-е, для того, чтобы попасть в четвертьфинал, придется сыграть в квалификационном раунде. Так, финишировавший на предварительном этапе восьмым красноярский «Енисей» встретится с кемеровским «Кузбассом» (девятое место). Первый матч между двумя сибирскими клубами пройдет в Кемерове 11 марта, ответный — в Красноярске 15 марта. «В случае счета по победам 1:1 и равенстве очков, полученных командами в квалификационном раунде, по окончании второго матча проводится “золотой” сет до 15 очков»,— говорится в регламенте соревнований.

Валерий Лавский