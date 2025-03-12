Мэром Магадана избрана глава городской Контрольной палаты

Депутаты гордумы Магадана на очередном заседании в среду, 12 марта, выбрали главой администрации столицы Колымы руководителя Контрольной палаты города Ларису Поликанову, сообщили в пресс-службе представительского органа власти в среду, 12 марта. 19 депутатов проголосовали единогласно. На должность также претендовал предприниматель Руслан Марзовев.

Как сообщалось, отставку прежнего мэра города Юрия Гришана дума Магадана приняла ровно месяц назад на внеочередном заседании. Господин Гришан досрочно сложил полномочия на фоне конфликта с депутатами. В июле прошлого года депутаты расценили работу градоначальника в 2023 году как неудовлетворительную. Поводом послужило большое количество бездомных собак, которые создавали проблемы горожанам.

Лариса Поликанова с 2006 года возглавляла правовое управление магаданской мэрии. Руководителем Контрольной палаты города была назначена в 2021 году. В должность она вступит после официального опубликования документа.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Колымские недосказы».

Ирина Тимофеева, Анадырь