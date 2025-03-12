Трамп передумал повышать до 50% пошлины на канадскую сталь

Президент США Дональд Трамп отказался повышать с 25% до 50% пошлины на сталь и алюминий из Канады, сообщил советник по торговле Питер Наварро. Накануне господин Трамп заявлял о намерении удвоить тарифы на ввоз соответствующих товаров. Это должно было стать ответом на решение канадской провинции Онтарио ввести 25-процентные тарифы на электричество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Cоветник президента США по торговле Питер Наварро

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Cоветник президента США по торговле Питер Наварро

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Верно»,— отметил господин Наварро, отвечая на вопрос, откладывается ли повышение пошлин, которое ожидалось во вторник, 11 марта. По словам советника по торговле, Вашингтон пошел на этот шаг после переговоров с канадской стороной. Его цитирует телеканал CNBC News.

4 марта по решению господина Трампа начали действовать пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики. С того же дня с 10% до 20% были увеличены тарифы на поставки из Китая. Оттава, Мехико и Пекин объявили о введении ответных мер.

Подробности — в материале «Ъ» «Доллар провоевался».