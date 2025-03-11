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Коммерсантъ FM
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ООН после крупнейшего налета БПЛА на Россию осудила атаки на гражданских

ООН осуждает любые нападения на гражданское население или инфраструктуру, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он сказал об этом после крупнейшей атаки беспилотников по России.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе те, что, по сообщениям, унесли жизни 21-го человека на Украине 7 марта, и атаки, в которых погибли сегодня три человека в Москве»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге (запись опубликована на YouTube-канале ООН).

В ночь на 11 марта, по данным Минобороны, над территорией России сбили 343 беспилотника. В их числе 91 БПЛА над Москвой и Подмосковьем, еще 126 — над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали.

Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ» «"Всегда думала, что до нас не дойдет"».

Фотогалерея

Последствия массированной атаки БПЛА на Подмосковье

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Сгоревшие автомобили на парковке в подмосковном Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Автомобильная парковка в Домодедово после атаки БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Домодедово

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия падения БПЛА в деревне Сапроново Ленинского городского округа

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Обломки БПЛА возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Пробитое осколком БПЛА стекло легкового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в деревне Сапроново

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Мужчина заклеивает скотчем поврежденный осколками БПЛА автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Поврежденный из-за атаки беспилотника жилой дом в Раменском

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Последствия атаки БПЛА в Москве

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Поврежденный дом в жилом комплексе «Видный берег»

Фото: Коммерсантъ / Полина Мотызлевская

Фрагменты автомобиля, пострадавшего в результате атаки

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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