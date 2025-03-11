ООН после крупнейшего налета БПЛА на Россию осудила атаки на гражданских

ООН осуждает любые нападения на гражданское население или инфраструктуру, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Он сказал об этом после крупнейшей атаки беспилотников по России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы резко осуждаем все атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру вне зависимости от места, где они произошли, в том числе те, что, по сообщениям, унесли жизни 21-го человека на Украине 7 марта, и атаки, в которых погибли сегодня три человека в Москве»,— сказал Стефан Дюжаррик на брифинге (запись опубликована на YouTube-канале ООН).

В ночь на 11 марта, по данным Минобороны, над территорией России сбили 343 беспилотника. В их числе 91 БПЛА над Москвой и Подмосковьем, еще 126 — над Курской областью. В Подмосковье погибли три человека, 20 пострадали. В Белгородской области один человек погиб и шесть пострадали.

Подробнее о последствиях атаки — в материале «Ъ» «"Всегда думала, что до нас не дойдет"».