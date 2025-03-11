Уолц: украинцы готовы к миру

Украина разделяет позицию президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить боевые действия. Об этом по итогам переговоров в Саудовской Аравии заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Майк Уолц (слева) и Марко Рубио

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Майк Уолц (слева) и Марко Рубио

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Президент четко и определенно дал понять нам, что все боевые действия должны остановиться. И украинцы согласились с этим предложением. Они готовы к миру. И теперь мы передадим это русским и получим их ответ»,— сказал господин Уолц на пресс-конференции. Он рассказал о планах в ближайшие дни встретиться с «российским коллегой», не уточнив, о ком идет речь.

По итогам переговоров Украина согласилась ввести 30-дневный режим прекращения огня с возможностью продления. «Сегодня украинцы выразили готовность и желание сделать это немедленно. Мы рассчитываем, что русские на это также ответят "да"»,— сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Киев и Вашингтон договорились сформировать переговорные группы и немедленно начать консультации по установлению мира. Среди других итогов переговоров: договоренность о подписании сделки по украинским полезным ископаемым и возобновление военной помощи Украине от США, включая передачу разведданных.

О чем еще договорились США и Украина — в публикации «Ъ».

Лусине Баласян