В Петербурге после 8 Марта выросла посещаемость торговых центров

В Петербурге наблюдается рост посещаемости ТЦ после 8 Марта. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование Focus Technologies.

Неделя, на которую приходится празднование Международного женского дня, традиционно выступает одним из пиковых периодов в течение всего года по посещаемости торговых центров. Текущий год не стал исключением. Mall Index городских ТЦ по итогам 10-й недели оказался на 8% выше показателей предыдущей недели.

При сравнении же год к году количество потенциальных потребителей в ТЦ сократилось на 3%. В сравнении со среднедневным показателем выходных, приходившихся на 8 Марта в 2024 году, показатель 2025-го увеличился на 2%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средняя цена букета цветов перед 8 Марта увеличилась в Петербурге на 18%.

Дарья Астанина