Средняя цена букета цветов увеличилась в Петербурге на 18% в преддверии 8 Марта
В среднем букет цветов обойдется в Санкт-Петербурге в 1958 рублей. За год его стоимость выросла на 18%, сообщили в пресс-службе IT-компании «Эвотор».
Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ
При этом самая высокая средняя стоимость букета зафиксирована в Якутии — 2670 рублей (+12%). Столица России оказалась на втором месте — в Москве 2294 рубля (+10%).
За прошедший год больше всего букеты подорожали в Пермском крае. Там средняя цена композиции составила 1491 рубль (+20%). Там же зафиксированы и самые меньшие траты на букеты среди всех регионов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 3 млн тюльпанов и роз вырастили в Ленобласти к 8 Марта.