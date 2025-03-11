Белый дом: переговоры Украины и США прошли продуктивно

В Саудовской Аравии завершились переговоры делегаций Украины и США. Белый дом назвал встречу продуктивной. Американская сторона планирует в ближайшее время представить итоги обсуждений. Financial Times пишет, что встречу не планируется продлевать на второй день.

«Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент, положительные. Встреча была продуктивной»,— заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в Telegram-канале, что на переговорах стороны «предприняли важные шаги на пути к восстановлению надежного мира». Украинская делегация согласилась на 30-дневное прекращение огня с возможностью продления. Американская сторона при этом объявила о немедленном возобновлении обмена разведданными с Украиной.

Лусине Баласян