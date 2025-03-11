Свыше 800 тыс. иностранных туристов посетили Петербург в 2024 году

Поток иностранных туристов в Санкт-Петербург в 2024 году вырос на 46%. Северная столица приняла 838 тыс. путешественников из других стран, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Смольный к 2030 году намерен достичь рост зарубежного турпотока до 16 млн человек в год. Среди посетивших Петербург в 2024 году туристов 457 тыс. пришлись на представителей дальнего зарубежья, только 139 тыс. человек прибыли из Китая. Оставшиеся путешественники — жители стран СНГ.

Почти 60% иностранных туристов приехали в Петербурге с культурно-познавательной целью, с деловой — 17%. Среди них чаще всего были путешественники в возрасте от 18 до 44 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург и Ленобласть возглавили рейтинг бронирований на майские праздники.

Татьяна Титаева