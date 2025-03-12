Областное минприроды обязало мэрию Воронежа убрать свалку шин

Министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области направило в адрес администрации Воронежа требование убрать крупную свалку автомобильных шин в районе АО «Хлебозавод №7» на улице 45-й Стрелковой Дивизии. Об этом сообщили в министерстве. По предварительным расчетам экологов, ущерб, причиненный почвам, превысил 9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области Фото: Пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии Воронежской области

«Территория, на которой находится свалка, является неразграниченной. В этом случае ответственность за загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение почв и иное негативное воздействие возлагается на местные органы власти»,— рассказала министр природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Областные экологи обязали мэрию не только убрать свалку, но и рассмотреть вопрос ограничения доступа к этой территории. Также предложено установить камеры видеонаблюдения, чтобы выявить и привлечь к административной ответственности граждан, выбрасывающих отработанные автомобильные шины.

В управе Коминтерновского района сообщили, что пока не получили официальное уведомление от минприроды, но уже ведут работу по ликвидации свалки. «Автомобильные шины в полном объеме невозможно утилизировать сразу, так как их вывоз на полигон запрещен — шины подлежат специализированной утилизации. Договоренность об этом была достигнута с "Татьнефтью"»,— добавили чиновники.

В начале февраля минприроды области подало иск к арендатору участка рядом с озером Круглое в микрорайоне Подгорное. Ведомство требует взыскать с ответчика 5,6 млн руб. ущерба почвам.

Юрий Голубь