Депутат Исламов назначен замминистра энергетики

Дмитрий Исламов назначен новым статс-секретарем—замминистра энергетики. С 2016 года он был депутатом Госдумы и с 2019-го занимал пост первого зампреда комитета по энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В новой должности он будет координировать деятельность департамента угольной промышленности, а также выполнять ряд иных полномочий»,— сообщила пресс-служба Минэнерго.

Распоряжение о назначении Дмитрия Исламова подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На сайте правительства и портале правовых актов оно пока не опубликовано.

С 2018 года пост статс-секретаря—замминистра энергетики занимала Анастасия Бондаренко. 7 марта Михаил Мишустин освободил ее с должности «в связи с переходом на другую работу».

По информации «Ъ», у главы Минэнерго Сергея Цивилева может появиться еще один новый замминистра — глава «Атомэнергосбыта» Петр Конюшенко. По словам источников, ему передадут функционал Павла Сниккарса, который покинул министерство в сентябре 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Минэнерго обогатится атомом».