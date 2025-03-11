Сара Вагенкнехт обратилась в КС ФРГ с требованием пересмотра результатов выборов

Крайне левая немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) обратилась в Конституционный суд ФРГ с требованием пересмотреть результаты досрочных выборов в Бундестаг. По результатам голосования партия не преодолела пятипроцентный барьер и не вошла в парламент нового созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сара Вагенкнехт

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Сара Вагенкнехт

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), BSW требует пересчета голосов из-за допущенных нарушений. «Несколько тысяч голосов BSW, по всей видимости, были ошибочно отнесены к другим партиям или признаны недействительными»,— сказала лидер BSW Сара Вагенкнехт. Как правило, подобные иски рассматриваются в два этапа: сначала Бундестагом, а затем Конституционным судом. При этом «Союз Сары Вагенкнехт» настаивает, чтобы ее заявление сразу изучил суд.

Как отмечает FAZ, в некоторых округах наблюдалась путаница с подсчетом: несколько голосов, отданных за BSW, были ошибочно приписаны другим партиям. В Берлине, в частности, избирательная комиссия пересмотрела результаты крайне левых, увеличив их результат на 150 голосов.

По итогам досрочных выборов в Бундестаг, состоявшихся 23 февраля, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал 28,5% голосов. Второе место впервые в истории заняла крайне правая «Альтернатива для Германии» с 20,8%, а третье — Социал-демократическая партия действующего канцлера Олафа Шольца. «Зеленые» и «Левые» получили 11,6% и 8,8%, BSW — 4,972%. Для преодоления барьера ей не хватило 13 435 голосов.

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Лусине Баласян