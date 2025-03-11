В станице Манычской при пожаре в частном доме погиб его хозяин

При пожаре в частном доме в станице Манычской Багаевского района погиб 61-летний мужчина, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, очевидцы заметили дым из соседнего дома на улице Мичурина и сообщили в экстренную службу. На место ЧП оперативно прибыл расчет в составе двух спецмашин и восьми спасателей, которые ликвидировали пожар на площади 56 кв. В ходе борьбы с огнем они обнаружили погибшего хозяина дома.

По одной из версий, рассматриваемых дознавателем ведомства, причиной происшествия могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за сутки с 8 по 9 марта на пожарах в Ростовской области погибли трое жителей.

Ефим Мартов