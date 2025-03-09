В Ростовской области за сутки в пожарах погибли три человека

В минувшие сутки в Ростовской области в результате пожаров погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Таганроге загорелась квартира на десятом этаже на ул. Котельной. 49-летний хозяин квартиры отравился продуктами горения. Пожар ликвидировали на 9 кв.м.

Ночью сгорел дом в селе Летник Песчанокопского района. 63-летний пенсионер спал и не почувствовал едкого дыма. Площадь пожара составила 156 кв. м.

В хуторе Ильинов загорелся частный дом на улице Школьной. 43-летняя женщина выбежала из него до приезда пожарных, ее госпитализировали с ожогами рук. При тушении огня сотрудники МЧС обнаружили тело 44-летнего мужчины. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Мария Иванова